Arabanın arka koltuğuna gizlenerek Güney Kıbrıs'a gitmeye çalıştı

Altı aylık bebeğiyle birlikte Kıbrıslı Rum Mihail Gavrill’in aracının arka koltuğuna gizlenerek, Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan Nelly Diana Likiıng ile onu güneye geçirmeye çalışan Mihail Gavrill tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Hacı Durdu Özer olguları aktardı.

Polis, 3 Eylül 2023 tarihinde saat 02.30 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen Kıbrıslı Rum Mihail Gavrill’in kullanımında bulunan KBN 211 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğuna saklanarak güneye geçmeye çalışan Kamerunlu Nelly Diana Likiıng ile 6 aylık bebeğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, Mihail Gavrill ile Nelly Diana Likiıng’in gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Nelly Diana Likiıng 30 Eylül 2022 tarihinden beri toplam 278 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının bebeğinin sosyal hizmetler dairesine emanet edildiğini belirtti. Polis memuru, KKTC topraklarından izinsiz olarak güneye gitmeye çalışan Nelly Diana Likiıng ile suça ortak olan Mihail Gavrill’in 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan Mihail Gavrill kötü bir niyeti olmadığını, sadece güneye geçmek isteyen kadına yardımcı olmak istediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, Mihail Gavrill’in 2 gün süreyle polis hücresinde, Nelly Diana Likiıng’in ise bebeğiyle birlikte uygun bir öğrenci yurdundan polis gözetiminde kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)