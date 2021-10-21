Arabanın bagajında insan kaçakçılığı

Güney Kıbrıs’tan 400 Euro karşılığında KKTC’ye arabasının bagajında insan geçiren Osman Zort tutuklandı.

KKTC’ ye geçiren Osman Zort tutuklandı. Zanlı bugün 21.10.21 tarihinde insan kaçakçılığı suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Polis memuru Cafer Erenköylü, 18.10.21 tarihinde, GKRY’ de bulunan A.T isimli bir şahsı yasal olmayan yollardan 400 Euro karşılığında kullanımındaki aracın bagajında Beyarmudu birinci derece askeri yasak bölgeden KKTC bölgesine getirip Gazimağusa’ da bir otele bıraktığını söyledi.

A.T isimli şahsın 19.10.21 tarihinde Gazimağusa’ da tespit edilerek sorgulandığına değinen tanık polis, adı edilenin 18.10.21 tarihinde zanlı ve yanındaki aranmakta olan şahsın 400 Euro karşılığı Beyarmudu bölgesinde kanunsuz yollardan zanlı Osman Zort kullanımındaki aracın bagajında KKTC’ ye getirildiğini ve bir otele yerleştirildiği yönünde beyanda bulunduğunu belirtti.

Bahse konu otele ait güvenlik kamerasıından yapılan incelemede zanlının A.T isimli şahsı otele bıraktığının tespit edildiğine dikkat çeken polis, 20.10.21 tarihinde zanlının Gazimağusa’ da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, ifadenin henüz teyit ve tekzibinin yapılmadığını, alınması gereken ifadeler yanında aranmakta olan bir şahsın olduğunu ve kamera görüntülerindeki incelemenin devam etmekte olduğuna vurgu yapan tanık polis tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlı Osman Zort’un 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Kaynak:MHA

Bu habere tepkiniz:



21/10/2021 16:00