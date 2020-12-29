Arabası olmayan vatandaşlar ulaşımda güçlük çekiyor…

Haber Kıbrıs-Oğuzhan Oğuz

Gönyeli Belediye Bulvarı’nda çekilen görüntüde, araçların park etmesi için yapılan park yerinin boş, bisiklet ve yaya yollarının ise park halindeki araçlar tarafından işgal edilmesi görenlerin tepkisine neden oldu.

Ülke genelinde sıklıkla karşılaşılan bu durum yüzünden yayalar ve bisiklet sürücüleri yol ortasında ilerlemek zorunda kalıyor. Bu durum kazalara davetiye çıkartırken, sorumsuz sürücülere kesilen cezaların ağırlaştırılması talep ediliyor.

Gönyeli Belediyesi zabıtaları bulvar üzerinde kuş uçurtamamasına rağmen sorumsuz sürücüler her fırsatta kaldırım ve bisiklet yollarını işgal etmekten geri durmuyor.

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29/12/2020 19:42