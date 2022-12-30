Arabasına aldığı kadına tecavüze kalkıştı tutuklandı

Otostop çeken kadını aracına alan Farrukh Alıhuseynov isimli zanlı, bıçakla tehdit ettiği kadına tecavüze kalkıştı.

(Kamalı Haber)

Cinsel Tecavüze Teşebbüs, Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Kaçırma, Yaralama, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Şiddet Tehdidi, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Korkutmak Amacı ile Silah Taşıma ve Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı Farrukh Alıhuseynov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

ÖNCE PARA TEKLİF ETTİ, SONRA BIÇAK ÇEKTİ

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hamza Tarman, zanlının EV 308 plakalı salon araç ile Lefkoşa'dan Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, Haspolat çemberinde otostop çeken Girne'de sakin R.P.B'yı (K-27) aracına aldıktan sonra yolda seyir halinde oldukları bir esnada, cebinde bulunan parayı gösterip onunla cinsel ilişkiye girmesi için teklifte bulunduğunu ardından araçtan inmek isteyen kadına bıçak çekip cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini anlattı

BIÇAĞI ALMAK İSTERKEN YARALANDI

Polis, müşteki R.P.B.’nin elleri ile karşı koyarak sanığın elindeki bıçağı almaya çalıştığı esnada yaralandığını zanlının kadını ciddi şekilde darp ettiğini söz konusu kadının aracın kapısını açıp kendisini yola atıp kurtulduğunu anlattı.

Zanlının ise kullandığı araç ile olay yerinden kaçtığını ve aynı gün araç ile Cihangir'de tespit edilip tutuklandığını soruşturmada gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiiğni anlattı. Polis,konu araç ve bıçağın emare alındığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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30/12/2022 14:00