Arabasında kalp krizi geçiren Suat Ateşli hayatını kaybetti

Lapta’da dün saat 03.45 sıralarında arabası ile yolculuk yapan 54 yaşındaki Suat Ateşli kalp krizi geçirdi.

Olay yerine giden 112 acil servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ateşli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm sebebi otopsi sonrası açıklandı

54 yaşında kalbine yenik düşen Suat Ateşli’nin vefatı büyük üzüntü yarattı. Öte yandan Suat Ateşli’nin ölüm sebebi otopsi sonrası “Yeni geçirilmiş kalp krizi ve kalp yetmezliği” olarak açıklandı.

İzmir’de defnedildi

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre Suat Ateşli bugün İzmir’de toprağa verildi. Ateşli’nin cenazesi Eserkent Fatih Camii’nde kılınan öğle namazının ardından defnedildi.

15/12/2019 18:29