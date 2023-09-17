Arabasında uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı

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17/09/2023

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Arabasında uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı

Gönyeli’de, dün akşam saat 20.00 sıralarında,  Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri bir aracın içerisinde uyuşturucu madde buldu.

H.H.H (E-38)’in kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan peçete, üzerinde sentetik canabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet kağıt parçası ve aracın dışına atılmış yerde içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara buldu. Bulunan uyuşturucular emare olarak alınırken bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

17/09/2023 10:41
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TAGS: Arabasında uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı
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