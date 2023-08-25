Dikmen'de kadını korkutmak için silahla tehdit: 4 Tutuklu!

Dikmen'de meydana gelen olayda, ayrıldığı kız arkadaşına ait olan bir aracı geri almak isteyen C. Ö., yanına arkadaşlarını ve annesini alarak kadını korkutmaya teşebbüs etti. Bu ürkütücü olay sonrasında dört kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Bayram Albayrak, olayın ayrıntılarını aktardı. Polis, zanlıların "Korkutmak amacıyla silah taşımak," "kadına şiddet uygulamak," ve "kasti mania yapmak" suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, olayın 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.30 sıralarında gerçekleştiğini ve C. Ö.'in ayrıldığı kız arkadaşı G.Ö.'yü telefonla arayarak, kendisine ait olan salon aracını geri almak istediğini söylediğini ifade etti. Ayrıca, C. Ö.'in eski kız arkadaşına tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini de belirtti.

Polis memuru, atılan tehdit mesajlarından korkan G.Ö.'nün, 10 yaşındaki çocuğunu yanına alarak evden çıkıp arabaya bindiği sırada, zanlıların araçlarıyla karşılarına çıktığını bu sırada T. G.'nin G.Ö.'ye silah doğrulttuğunu ve genç kadının arabayı sürerek Dikmen'de bulunan Çevik Birlik'e sığındığını ifade etti. Polis memuru, genç kadın ve çocuğun güvende olduğunu ve Boğaz Polis Karakoluna götürüldükten sonra ifadelerinin alındığını söyledi. Polis yapılan şikayet üzerine 4 zanlıyı gözaltına aldığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların kullandığı aracın Lefkoşa'da park halinde bulunduğunu, ancak aramada silahın bulunamadığını açıkladı. Olayda kullanılan ST 491 plakalı Audi marka aracın delil olarak alındığını kaydeden polis, zanlıların evlerinde de yapılan aramada silahın bulunamadığını ifade etti.

Polis memuru, şimdi güvenlik kameralarının inceleneceğini ve zanlıların cep telefonu görüşmelerinin detaylı bir şekilde araştırılacağını belirtti. Ayrıca, 10 yaşındaki çocuğun ifadesine başvurulduğunu ve olayı anlattığını da ekledi. Soruşturmanın devam ettiğini ve hala aranan bir silah olduğunu belirterek, ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen ek süreyi onayladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.