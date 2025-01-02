Arabesk müziğe damgasını vuran Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti

Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Arabesk müziğe damgasını vuran şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncusu Ferdi Tayfur, bir süredir Antalya'da hastanede tedavi altına alınmıştı.

Toplamda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanan Tayfur, sinema filmlerinde kullanılan, kendi yazdığı şarkılarla büyük ün kazanmıştı. Tayfur'un 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde filmi bulunuyor. Tayfur'un 1982 yılında kendi adına kurduğu Ferdifon Plakçılık şirketini de bulunuyor.