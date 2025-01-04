Arabeskin Ferdi babasına veda

Arabeskin Ferdi babasına veda

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04/01/2025

Arabeskin Ferdi babasına veda

Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur’a bugün veda ediliyor. İlk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ardından Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Tayfur’un cenazesi AKM’ye getirilirken, Levent’teki cami önünde kalabalık toplanmaya başladı.

Usta sanatçı  Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur’a ilk veda Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

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TAGS: Türkiye, Ferdi Tayfur, veda
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