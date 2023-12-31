Arabistan'da Karim Benzema şoku: Maçtan saatler önce kayboldu

Al Ittihad Kulübü, oyuncusu Karim Benzema'ya ulaşamıyor.

36 yaşındaki yıldız, lig maçından birkaç saat önce ortadan kaybolurken, son iki antrenmanda da yer almadı.

Karim Benzema kayıplarda

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'den Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Fransız golcü Karim Benzema ülkeyi terk etti.

Al-Riyadiya'ya göre; Benzema Cidde'den ayrıldı ancak sezon ortasında yaptığı seyahatin nedenleri bilinmiyor. Antrenörü Marcelo Gallardo bu durumu açıklamak istemedi. Benzema'nın tavrı ise, kulübün taraftarları ve yerel medya tarafından pek hoş karşılanmadı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin ilk yedi haftasında altı galibiyet bir mağlubiyet alan Al-Ittihad, sonraki 11 maçta sadece iki galibiyet alabildi.