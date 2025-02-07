Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) adalet sistemini hızlandıracak önemli bir adım atıldığını duyurdu. Arabuluculuk Yasası Önerisi, Cumhuriyet Meclisi’ne sunuldu.

Akpınar, mahkemelerdeki yoğun dava yükünün yargılama süreçlerini uzattığını ve adaletin gecikmesine neden olduğunu belirterek, arabuluculuk sisteminin bu sorunu çözmede etkili bir yöntem olacağını ifade etti. Yeni yasa ile tarafların daha hızlı ve etkili bir şekilde anlaşmaya varmasının sağlanacağını, böylece mahkemelerin iş yükünün azalacağını vurguladı.

Yasa önerisinin hazırlanmasında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük ile birlikte çalıştıklarını belirten Akpınar, Küçük’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yeni düzenlemenin, basit uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözülebilmesini sağlayarak yargının daha karmaşık davalara odaklanmasına olanak tanıyacağı ifade edildi.

Arabuluculuk sisteminin yasalaşması halinde, KKTC'de adalet mekanizmasının daha hızlı işlemesi ve vatandaşların hukuki anlaşmazlıklarını daha kısa sürede çözüme kavuşturması bekleniyor.