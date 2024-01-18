Araç aydınlatma direğine çarparak durabildi: 1 yaralı

Girne-Alsancak Çevre Yolunun 0-1 kilometreleri arasında kaza meydana geldii. Sürücü dikkatsizliği sonucu aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 17.01.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolunun 0-1 kilometreleri arasında, Abdulkadir İŞLER (E-42) yönetimindeki JA 833 plakalı kamyonet araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Şht. Orhan Durusoy sokağa dönüşe geçtiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve aydınlatma direği ile elektrik panosuna çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdulkadir İŞLER, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.