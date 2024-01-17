Araç cayır cayır yandı!

Ortaköy Nazım Hikmet Caddesi üzerinde,bugün saat 09:15 sıralarında, Mustafa KAYIKÇI (E-64), yönetimindeki GS 177 plakalı aracıyla seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası araç yanarken yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 17.01.2024 tarihinde, saat 09:15 sıralarında, Ortaköy’de Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, Mustafa KAYIKÇI (E-64), yönetimindeki GS 177 plakalı araç ile çift şeritli yolda, soldan birinci şerit içerisinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Akile HAVUTCU (K-63) yönetimindeki aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Kaza sonrası, GS 177 plakalı araçta, muhtemelen benzin hortumunun kazadan dolayı aldığı hasardan dolayı yırtılarak benzinin motor kısmına sızması sonucu alevlenerek araçta yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yangın sonucu araç tamamen yanarak hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.