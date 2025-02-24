Araç cayır cayır yandı…

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan UU 505 plakalı salon araçta, makineden sızan yağın sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın saat 18:50 sıralarında meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu aracın iç kısmı, makine bölümü, ön kaput, ön tampon ve farlar ile ön lastikler tamamen yanarak, aracın camları ise ısıdan dolayı patlamak suretiyle hasar görmüştür.

Polisin soruşturması devam ediyor.