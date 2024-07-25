Araç devri için sahte evrak verdi

-Resmi evrak sahteleme…

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25/07/2024

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Araç devri için sahte evrak verdi

Gazimağusa’da Motorlu Araçlar Mukayyitliği’nde U.M.(E-43), daha önceden “T” iznini kullanması ve başka bir araca takması için bir şahıstan aldığı GJ 890 plakalı araca ait vekaletnameyi, LU 426 plakalı aracın devrini almak için görevli memura ibraz ettiği ve LU 426 plakalı aracın kendi adına kayıt olmasını sağlayarak sahtekarlıkla kayıt temin ettiği tespit edildi.

5 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili U.M. tutuklandı.

25/07/2024 12:27
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