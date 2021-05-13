Araç ile bisiklet çarpıştı…Bisiklet sürücüsü yaralandı

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13/05/2021

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Araç ile bisiklet çarpıştı…Bisiklet sürücüsü yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da Havva Şentürk Sokak üzerinde, Jophet Seukam MIAFFO (E-28), kullanımındaki bisiklet ile cadde üzerinde yolun sağından kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Timur Özdemir Demiralp (E-39) yönetimindeki MJ 206 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

13/05/2021 20:28
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TAGS: mağusa, trafik kazası
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