Araç ile seyir halindeyken hayatını kaybeden Abdul Rahman'ın ölüm sebebi belli oldu

Girne-Esentepe Anayolu üzerinde aracı ile seyir halinde olduğu sırada rahatsızlanan 38 yaşındaki Abdul Rahman'ın otopsi sonucu ölüm sebebinin "quot;aterosklerotik kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 14.11.2023 tarihinde, Girne-Esentepe Anayolu üzerinde aracı ile seyir halinde olduğu sırada rahatsızlanarak Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yaşamını yitiren Abdul RAHMAN (E-38)’ın yapılan otopsiisnde ölüm sebebinin "quot;aterosklerotik kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.