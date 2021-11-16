Araç Kayıt Dairesi bugün kapalı

Lefkoşa'daki Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi temaslı personel nedeniyle kapalı olacak.

Daireden yapılan açıklamada pozitif vaka ile temaslı olan bir personelin olduğu bu nedenle de tedbir amaçlı dairenin bugün (16 Kasım 2021) hizmet vermeyeceği duyuruldu.

Araç sahipleri; seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarını, www.bub.gov.ct.tr adresine girerek internet üzerinden kredi kartı ile ödeyebilecek. İnternet üzerinden harç ödemede sorun yaşayanlar 1300 veya 0392 601 15 35 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde yardım talebinde bulunabilecek.

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16/11/2021 09:45