Araç Kayıt Dairesi ''para basıyor''

Ülkede bütün yollar dökülüyor ama vatandaşın bildiği ismiyle ‘Araç kayıt Dairesi’nin 2024 yılında sağladığı gelir “1 milyar 310 milyon 809 bin 294 Türk Lirası” seviyesine uçtu. Her ne kadar binlerce aracın yollarda seyrüsefer ruhsatsız, muayenesiz ve sigortasız dolaştığı bilinse de bu gerçek; dairenin müthiş bir gelir elde etmesine engel olamadı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Trafik Dairesi’ne bağlı Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi bu geliri; başta motorlu araçlar kayıt harcı, seyrüsefer ruhsat harcı, muayene harcı ve araç devir harcı olmak üzere 23 çeşit işlemden elde etti. 2023 yılındaki 805 milyon TL’lik gelire kıyasla yüzde 64 oranında artan 2024 gelirleri, tüm zamanların en yüksek rakamı olarak da kayıtlara geçti.

“PARA BASAN DAİRE”

“Para basan daire” benzetmesi yapılan “araç kayıtın” verilerine göre 2024’te en fazla gelir 797,9 milyon TL ile “Motorlu Araçlar Kayıt Harcı” kaleminden sağlandı. Veriler, bu kalemin getirisinin tüm gelirlerin %61’ine denk geldiğini gösteriyor.

Her yıl ikinci sırada gelen “bir yıllık Seyrüsefer Ruhsat Harcı” kaleminden ise 314,4 milyon TL (6 aylıktan 9,4 milyon TL) gelir elde edildi. Gelirler içinde 82,1 milyon TL’lik “Araç Devir Harcı” üçüncü sırada, toplamda 45,2 milyon TL’lik (cezalı 33,1 milyon, cezasız 12,1 milyon) “Araç Muayene Harcı” da dördüncü sırada görülüyor.

İŞLEM SAYISI GERİLEDİ

Bakanlığın açıkladığı resmi verilere göre, 2024 yılında Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde 429 bin 830 adet işlem yapıldı. Bu rakam 455 bin 483 olan 2023 yılından yüzde 5.6 daha az olmasına rağmen sağlanan gelir daha fazla oldu.

Veriler 2023 yılında işlem başına “bin 766” TL olan ortalama gelirin, 2024 yılında “3 bin 070” TL’yi geçtiğine işaret ediyor.