Araç kayıtta işlemler tıkandı, egzoz emisyon testi yapanlar zam istiyor

Ülkede daralan ekonomiye çare bulması gerekenler, her gün yeni bir sıkıntı ile esnafı zor duruma düşürüyor.

Şimdi de, egzoz emisyon testi yapan iş yerleri, “250 TL’yi az buldu, yeni zam istiyor” diye Araç muayene istasyonlarında işlemler durdu, kayıt işlemleri yapılamıyor.

Araç satışı yapan birçok oto galeri, “egzoz emisyon belgesi” sunamadığı için işlemleri de ilerleyemiyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan çok sayıda galeri sahibi, yaşanan sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek, kamudaki işlemlerin aksamasına isyan etti.