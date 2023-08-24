Araç, Kontrolden Çıkarak Ağaçlara Çarptı

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde bugün saat 13:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Ayla Dereliköylü (K-74) yönetimindeki RA 421 plakalı salon araç, Güzelyurt istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıktı. Serhatköy - İkidere Mevkii yakınlarında gerçekleşen kazada, araç yolun solundan çıkarak ağaçlara çarptı ve durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hızla müdahale edildi. Yaralı sürücü, acil olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi halen hastanede devam ediyor.

Kaza hakkında detaylı soruşturma devam ediyor.