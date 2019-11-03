Araç muayene istasyonları için kamu – özel modeli gündemde

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, araç muayene istasyonları için kamu – özel modeliyle ilgili ihaleye çıkılacağını söyledi.

Halkın Partisi’nin düzenlediği bir bölge toplantısında trafik kazalarının önlenmesi gerektiğine değinen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, atılması planlanan bazı adımları sıraladı.

Modern, çağdaş, insan hayatına öncelik veren, trafik güvenliğini benimseyen bir misyon belirlediklerini kaydeden Özersay, araç muayene istasyonları için kamu- özel modeliyle ilgili ihaleye çıkılacağını belirtti.

Özersay, “Bu sayede hem bu iş eziyet olmaktan çıkacak hem de dünya standardına uygun araç muayene sistemini başlatacağız” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, sanayi bölgesine giren araçların denetimi ve günün koşullarına uygun olmadığı konusundaki şikayetlerin son bulacağını da ifade etti.

BRT

03/11/2019 14:44