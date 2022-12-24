Araç sahipleri dikkat!

Mehmet KARA- Özel Haber

Egzoz emisyon testi zorunlu olmasına rağmen, bazı araçlar trafikte egzozundan "kara duman" saçarak seyretmeye devam ediyor.

Ülkemiz trafiğinde bazı araçların egzozlarından çıkan yoğun ‘kara duman’ hem sağlığımızı hem de çevreyi kirletiyor.

Bu durum vatandaşlar tarafından büyük tepki görüyor.

Kara dumanın cezası 988 TL

Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde egzozlarından ‘kara duman’ çıkan araç sürücülerine, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü'ne göre “Egzozdan duman ve zehirli gaz çıkarmak” suçundan 988 TL 50 kuruş cezai işlem uygulanıyor.

KKTC’deki yasalara göre, motorlu araçların tümü muayene dönemlerinde egzoz emisyon testi yaptırmak zorunda ancak yasanın yükümlülükleri bazı sürücüler tarafından yerine getirilmiyor.

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24/12/2022 20:28