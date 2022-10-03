Araç satışlarında piyasa daraldı

Dövizin yükselişi vatandaşın alım gücünün düşmesi ekonomik kriz banka faizleri gibi etkenler nedeniyle oto galeri piyasasında ciddi daralma yaşanıyor.

Ekonomik krizin giderek derinleşmesiyle daha çok orta ve düşük gelir grubuna hitap eden ikinci el araç alımlarının giderek gerilediği dikkat çekiyor. Resmi rakamlar da ikinci el salon ve ticari araç pazarında satışlar sürekli gerilediğini gösteriyor.

Ülkede geçen yıla kadar 4 – 7 bin sterlin arasında değerlenen ikinci el yenilenmiş plakasız araç piyasasının 7 – 13 bin sterlin arasına yükseldiği dikkati çekiyor.

Kullanılmış yeni kayıt araç satışları 2022’nin ilk 7 ayında 3 bin 775 adet düzeyinde gerçekleşti.

Araçların 2 bin 990’ı salon araba 785’i ticari araç olarak kayıtlara geçti.

2021’in aynı döneminde 3 bin 540’ı salon 1031 ticari araç olmak üzere 4571 plakasız yenilenmiş araç satılmıştı

Kaynak: Halkın Sesi Gazetesi

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03/10/2022 09:20