Araç sürücüsü yaralandı…

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27/03/2022

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Araç sürücüsü yaralandı…

Gönyeli’de, sabah saat 08.30 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde, 21 yaşındaki Hasan Elma yönetimindeki GT 380 plakalı araç ile süratli ve dikkatsizce bir şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan okaliptus ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç tavanı üzerine devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan Hasan Elma, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

27/03/2022 11:30
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TAGS: Araç sürücüsü yaralandı…
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