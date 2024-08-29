Tepebaşı - Akdeniz Anayolu üzerinde seyreden bir araçta, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşınması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti.

Aracın koltuklarından başka bir yerde insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edildi ve araç sürücüsüne 5088,90 TL para ve 10 ceza puanı kesildi.