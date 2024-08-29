Araç sürücüsüne 5088,90 TL para ve 10 ceza puanı kesildi

ads ads ads ads
29/08/2024

ads
Araç sürücüsüne 5088,90 TL para ve 10 ceza puanı kesildi

Tepebaşı - Akdeniz Anayolu üzerinde seyreden bir araçta, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşınması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti.

Aracın koltuklarından başka bir yerde insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edildi ve araç sürücüsüne 5088,90 TL para ve 10 ceza puanı kesildi.

29/08/2024 20:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Araç sürücüsüne 5088, 90 TL para ve 10 ceza puanı kesildi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.