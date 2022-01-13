Araç takip sistemi hırsızlıkları ortaya çıkardı

Lefkoşa’da meydana gelen “Araç içerisinden sirkat, geceleyin ev açma ve sirkat suçlarından” tutuklanan zanlı Mohammad Seifi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Emrah Turgal, zanlı Mohammad Seıfı’nin (E-21) Araç içerisinden sirkat, geceleyin ev açma ve sirkat suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 30.12.2021 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa'da, araç içerisinde bulunan bayan çantası ve 7.000 STG ile 255 TL nakit para ve KKTC pasaportunun Mohammad Seıfı tarafından sirkat edildiğini anlattı.

Polis, yine 06.01.2022 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da bir evin penceresinin Mohammad Seıfı tarafından açılıp bir cürüm işlemek kasti ile içeriye girerek kiralik araç şirketine ait Honda fit marka aracın anahtarını sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaparak konu aracı alıp Sht Mustafa Ö.Ürer caddesi üzerine bırakarak kilitledikten sonra anahtarını sirkat ettiğini belirtti.

Polis, 31.12.2021 tarihinde s bayan çantası ve KKTC pasaportunun yol kenarında atılı vaziyette tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, 07.01.2022 tarihinde ev açma ve sirkat suçları ile ilgili olarak gelen şikayet üzerine kiralık aracın araç takip sistemi üzerinden takip edilmesi sonucunda Taşkınköy'de bulunan ve Zanlı Mohammad Seıfı'nin ikametgahı öğrenci yurdunun karşı kısmında bulunan toprak park yerinde kilitli bir vaziyette tespit edildiğini belirtti.

Polis, 07.12.01.2022 tarihlerinde ayni bölgede yapılan kamera incelemesi ve soruşturmada yurtta ikamet etmekte olan Mohammad Seıfı’nin konu çantayı ve pasaportu yol kenarına atan şahıs olarak tespit edildiğini söyledi.

Polis, 12.01.2022 tarihinde Mohammad Seıfı'nin kalmakta olduğu adresinde yapılan aramada 30.12.2021 tarihinde meydana gelen sirkat meselesi ile ilgili olarak 4130 Stg, 755 TL nakit para ve 06.01.2022 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen suç ile ilgili olarak araca ait kontak anahtarının tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Mohammad Seıfı’nın Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, meselelerle ilgili olarak aranan emareler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve temin edilmesi gereken ifadeler mevcut olduğunu belirtip, bu bağlamda zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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13/01/2022 14:08