Araç takla attı: 1 yaralı!
23/12/2022
Haspolat-Hamitköy arasında bulunan çemberde, bu gece saat 22.30 sıralarında kaza meydana geldi. Araç takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralanan şahıs, olay yerine giden 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.