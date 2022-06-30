Araç temizliğinin 7 önemli adımı

Günlük kullanımda ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıran ve hayatın bir parçası haline gelen araçların iç ve dış temizliği de ihmal edilmemesi gereken konular arasında yer alıyor. Araçların periyodik ve planlı olarak temizlik işlemlerinin yapılması, aracın görüntüsü ve performansının yanı sıra olası bir satış durumunda aracın değerinin korunmasına da katkı sağlıyor.

Uzmanlara göre araç temizliğinin haftalık, aylık ve 3 aylık olacak şekilde periyodik ve planlı yapılması oldukça önemli bir kriter. Masif yüzeylerin temizlenmesi, çöp ve döküntülerin araçtan uzaklaştırılması haftalık, cila ve önleyici bakımı içeren temizliğin aylık, derinlemesine temizlik, bakım ve onarım gibi işlemlerin ise 3 aylık zaman dilimleri içerisinde yapılması önem taşıyor. Bu işlem yalnızca aracın dış görüşünü değil aynı zamanda performansını da olumlu anlamda etkiliyor. Generali Sigorta, daha temiz arabalar için araç temizliği önerilerini paylaştı.

ARAÇ TEMİZLİĞİ HANGİ SIRAYLA YAPILMALI?

Yüzeydeki kirleri gevşetmek ve yumuşatmak için ilk olarak aracın tüm yüzeyine hortumla su tutun. Suyun tazyik seviyesini düşük tutun. Aksi takdirde yüzey kusurlarına sebep olabilirsiniz.

Önce tekerlekleri ve jantları temizleyin. Yıkama işlemine tekerleklerden başlayın. Arabaların en kirli kısımları genellikle tekerlekler olduğu için daha temiz kısımların temizliğine geçmeden önce bu kısmı aradan çıkartın. Kirli jantlar araç her ne kadar temiz olsa da olumsuz bir izlenim oluşturuyor. Aracın haftalık dış temizliğini yaparken jantları mutlaka basınçlı su ile yıkayın.

ARACIN DIŞ TEMİZLİĞİ SIRASINDA BUNLARA DİKKAT:

Mikrofiber bezi veya yıkama eldivenini sabunlu suya daldırdıktan sonra daha önce suyla yıkadığınız boyalı yüzeyleri hafifçe ovalayarak temizleme işlemine geçebilirsiniz. Boya üzerinde çiziklere neden olmamak için fırça kullanımından kaçının.

Tekerlek ve jant gibi en kirli olabilecek bölgeleri temizledikten sonra aracın yüzey temizliğini yaparken yukarıdan aşağıya doğru hareket edin. Önce tavan kısmından başlayarak aracın etrafında birkaç kez tur atacak şekilde bölgeleri adım adım temizlemeye çalışın.

Yıkama eldiveni, sünger veya bezi sık sık durulayarak içinde birikmiş kum ve toz parçacıklarından arındırın. Aksi takdirde topaklanmış kirleri araç yüzeyine tekrar sürerek boyaya zarar verebilirsiniz.

ARACI MUTLAKA KURULAYIN

Sürücülerin temizliğin ardından aracı iyi bir şekilde kurulaması gerekiyor. Aksi takdirde aracın iç ve dış yüzeyinde kalan fazla su çeşitli lekelerin oluşmasına yol açıyor. Uzmanlar bu noktada sürücülerin araca zarar vermemesi adına mikrofiber araç havluları kullanılması gerektiğini belirtiyor.

KONSOL TEMİZLİĞİNİ DAHA SIK YAPIN

Sürücülerin araç içerisinde en sık gördüğü alan olan konsol aynı zamanda araç içerisinde en fazla tozlanan bölümlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Sürücülerin 2-3 günlük aralıklarla mikrofiber havlu yardımıyla konsolu temizlemesi gerekiyor. Ayrıca konsol temizliği için kimyasal ürünlerin kullanılması durumunda aracın havalandırılması büyük önem taşıyor.

PASPAS TÜRÜNE GÖRE TEMİZLİK

Kauçuk ve halı olarak ikiye ayrılan araç paspasları, sürücülerin araç temizliği açısından dikkat etmesi gereken bir diğer unsur. Kauçuk paspaslar için köpüklü su ve fırça, halı paspaslar için daha hassas temizlik malzemeleri kullanmak gerekiyor.

İYİ BİR ARAÇ KOKUSU KULLANIN

Sürücülerin araç içindeki konforuna ve aracın iç temizliğine doğrudan etki eden faktörlerden biri de koku. Koku giderici mum veya spreyler günlük araç kullanımında önemli. Çok şekerli, yoğun kokular yerine tazelik etkisi yaratacak hafif kokular tercih edin. Sürücülerin, ayrıca aracı sık sık havalandırması ve kokuya neden olan ya da olabilecek maddeleri uzun süre araç içinde tutmaması gerekiyor.

3 AYLIK BAKIMI İHMAL ETMEYİN

Haftalık ve aylık bakımların yanı sıra 3 aylık periyodlarla derinlemesine araç temizliğinin yapılması önemli bir diğer kriter olarak dikkat çekiyor. Aracın iç ve dış temizliğinin dışında klima filtrelerinin ve koltukların anti bakteriyel ekipmanlarla temizlenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra Covid-19 ve diğer salgın hastalıklara karşı araç içerisinde uzman bir ekip tarafından dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi de uzmanlar tarafından öneriliyor.

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30/06/2022 17:34