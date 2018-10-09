Araç yayaya çarptı!
09/10/2018
efkoşa’da Surlariçi bölgesindeki Tazminat Sokak’ta bugün bir aracın çarptığı yaya 69 yaşındaki Mehmet Bağrıyanık yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 10.30’daki kazada, Ökkeş Taş (E-30) yönetimindeki PF 027 plakalı araç, yolu geçmeye çalışan Mehmet Bağrıyanık’a çarptı.
Kazada yaralanan Bağrıyanık kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Kolon British Hastanesi’ne sevk edilerek burada beyin cerrahisi bölümünde müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
TAK