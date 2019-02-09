Aracın çarptığı iki yaya hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; dün akşam saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu 4-5. Km’leri arasındaki çift şeritli yoldada sol şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyreden 31 yaşındaki Örge SOĞUKPINAR yönetimindeki FK 150 plakalı çift kabin araç ile seyretmekte olduğu yolun solunda banket içerisinde batı istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Bangladeş uyruklu Siful İSLAM (E-37) ve Ripon ALİ (E-31)’e çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kuzey kısmına doğru savrulan araç ise yolu gidiş ve geliş olarak ayıran çelik bariyerlere çarptıktan sonra durdu.

Kaza sonucu ciddi şekilde yaralanan yayalar kaldırılmış oldukları Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde görmüş oldukları tedavilerinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmışlardır. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Siful İSLAM saat 23:20’de, Ripon ALİ ise saat 01:10 sıralarında yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü olay yerinden ayrılmış, ancak daha sonra tespit edilerek tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.