Gazimağusa'da bir aracın çarptığı yaya yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaya, tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 14:30 sıralarında meydana geldi.

Ahmet Özdemir (E-52), yönetimindeki FM 331 plakalı araç ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden gelip Dedeoğlu Çemberinden (Hurmalı Çember) Gazimağusa - Lefkoşa Anayoluna dönüşe geçtiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Hale Seller (K-46)'e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



05/11/2022 17:55