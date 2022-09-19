Aracın çarptığı yaya yaralandı

Başkent Lefkoşa’nın Terminal bölgesinde, bu akşam saatlerinde yabancı uyruklu bir sürücünün çarptığı yaya yaralandı.

Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tinotenda Quentin Mango (E-23), yönetimindeki MN 136 plakalı araç ile seyrettiği sırada o esnada cadde üzerinde yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Mihriban Çelik’e (K-21) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altna alındı.

Soruşturma devam etmektedir.

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19/09/2022 21:21