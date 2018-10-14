Aracın üzerinde buldu, şaşkına döndü

İstanbul’da, dünyada ve Türkiye’de ender rastlanan “mekik kelebeği” bulundu. Askeri kamuflaj deseniyle dikkat çeken kelebek görenleri şaşkına çevirdi.

Dünyada ve Türkiye’de ender rastlanan “Daphnis Neri”, yaygın adıyla “mekik kelebeği” denilen türe İstanbul’da rastlanıldı. Güngören’de esnaflık yapan Ahmet Dilbaz'ın yolda bir vatandaşın aracın üstünde görüp ürktüğü mekik kelebeği dikkatini çekti. Fotoğrafını çekip internette araştıran Dilbaz, kelebek türünün dünyada ender rastlanılan mekik kelebeği olduğunu öğrendi. Kelebeğe kutu içerisinde bir yer hazırladıktan sonra yetkili birimleri arayarak bilgi alan ve İstanbul Tabiat Parkları’na yönlendirilen Dilbaz, kelebeği pazartesi günü yetkililere teslim edecek.