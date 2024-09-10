Aracında bulunan Ahmet Yaşar Evliya'nın ölüm sebebi belli oldu

Gönyeli’de 09.09.2024 tarihinde aracı içerisinde ölü bulunan Ahmet Yaşar Evliya (74) ile ilgili yapılan otopsi sonuçlandı. Yapılan incelemelere göre Evliya’nın ölüm sebebinin “Aterosklerotik ve Hipertrofik Kalp Hastalığı, Eski Geçirilmiş Miyokart İnfarktüsü, Dissekan Aort Anevrizması ve Kalp Tamponatı Rüptürü” olduğu tespit edildi.

Polis soruşturması devam etmekte olup, olayla ilgili detaylı bilgiler ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.