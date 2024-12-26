Aracında Uyuşturucu ile Yakalandı

Demirhan’da meydana "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklanan Hasan Gürbıyıklı dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22.12.2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Demirhan'da Demirhan Polis Ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında CY 953 plakalı aracın şüpheli bir şekilde park edildiği görülmesi üzerine konu aracın içerisinde şoför olarak bulunan zanlının sürüş ehliyeti ve araç evraklarının ibraz edilmesi istendiğini söyledi. Polis, zanlının sigortasız, seyrüsefersiz, muayenesiz ve hitam bulmuş sürüş ehliyetiyle araç kullandığının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, aracın ileri işlemler için Demirhan Polis Karakolu'na götürüldüğünü, zanlının huzurunda yapılan arama neticesinde araç içerisinde sağ ön koltuk kenarında bir adet, sol ön yolcu koltuğu üzerinde 2 adet, sol arka koltuk üzerinde bulunan seventeen marka siyah zipli çanta içerisinde ise bir adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan mor renk kağıt parçaları tespit edildiğini belirtti. Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan mor renk kağıt parçalarının Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini söyledi.

Polis memuru, bu süre içerisinde kağıtlarla ilgili analiz sonucunun çıktığını ve sentetik cannabionid içerdiğinin tespit edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının tedavi olmak istediğini ve ailesinin gerekli işlemleri yaptığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

(Kamalı Haber)