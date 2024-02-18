Aracında uyuşturucu ile yakalandı!

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18/02/2024

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Aracında uyuşturucu ile yakalandı!

Kamalı Haber

Trafik denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan Adnan Manga mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru Celal Durukan olguları aktardı. Polis,  17 Şubat 2024 tarihinde saat 18.10 sıralarında Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Trafik Şubesi’nde görevli ekipler tarafından yapılan kontrol esnasında durdurulan KK 039 plakalı salon araçta bir gram kokain, bir gram hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, araç sürücüsü Adnan Manga’nın tutuklandığını belirtti. Polis memuru,  zanlının kalmakta olduğu Girne adresindeki ikametgahta yapılan aramada 6 gram daha hintkeneviri ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

18/02/2024 18:52
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TAGS: Aracında uyuşturucu ile yakalandı!
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