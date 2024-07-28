Aracında yapılan aramada uyuşturucu bulundu!

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan 30 yaşındaki Ugandalı öğrenci Francis Lugemwa sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı.

Polisi, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekip tarafından Hamitköy’de bulunan Ahmet Sami Topcan Sokakta park halinde bulunan araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, araçta yapılan kontrolde, ön koltuk arasında bulunan cep içerisinde iki adet alüminyum folyo kağıdına sarılmış vaziyette yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aynı gün Gönyeli’de bulunan evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını söyledi. Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştıracaklarını ifade etti. Polis, alınacak ifadeler de olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise uyuşturucunun 4 değil, 2 gram olduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.