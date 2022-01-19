Aracıyla bara girdikten sonra kayıplara karışan şahıs tutuklandı

Gemikonağı’nda adam öldürmeye teşebbüs ve kasti hasar meselesiyle ilgili aranan şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanında 16.01.2022 tarihinde, tartışma çıkarıp huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle mekanda görevli güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarılmasına sinirlenerek, aracını güvenlik görevlileri üzerine öldürmek kastıyla sürüp adam öldürmeye teşebbüs ettikten sonra, aracı ile barın camdan mamul kapısına kasten çarpıp cam kapı ve bar içerisindeki muhtelif eşyaların kırılmasına ve beş kişinin yaralanmasına sebep olan G.Ç.(E-38), 18.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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19/01/2022 13:08