Aracıyla kasap dükkanına girdi!

Lefkoşa'da bugün sabah saatlerinde Şehit İsmail Dümenci Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, Zamira ŞANVERDİ (K-38) yönetimindeki GL 013 plakalı aracın, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bir kasap dükkanının duvarı ile camına çarptı ve dükkan içerisine girdi.

Kaza, saat 08:15 sıralarında gerçekleşti. Araç, kuzey istikametine doğru seyir halindeyken meydana gelen kaza sonucu dükkanın içerisine saplandı. Olay yerine gelen ekipler, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Zamira ŞANVERDİ'yi hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan tedavinin ardından ŞANVERDİ, taburcu edildi. Kazada dükkanın maddi hasar gördüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.