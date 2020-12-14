Araçlar çamurda dans etti

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği Baştaşlar Plümer Kros Yarışı ile sezon tamamladı.

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14/12/2020

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Araçlar çamurda dans etti

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, “4×4 aracını kap da gel, çamurla dans et.” sloganıyla gerçekleştirilen “Baştaşlar Plümer Kros Yarışı” ile sezonu tamamladı

Plümer Koruluğu’nda, şenlik havasında düzenlenen Baştaşlar Plümer Kros Yarışı ile 2020 sezonunu tamamlanırken organizasyon tüm 4×4 arazi tipi araçlara açık yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, Doğacı Offroad Grubu ve Dağ-Çamur Offroad Grubu ile güçlerini birleştirerek 2020 sezonunu noktaladı.

Fotoğraflar: Özgür Göksel
 

14/12/2020 13:26
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