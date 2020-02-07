Araçlar çekiliyor, Pazartesi günü komite kurulacak

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile hükümet arasındaki kritik toplantı sonlandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Kıbrıs Türk Mütehahitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer eylemi sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Pazartesi gününden itibaren komite kurulup hızlı bir şekilde imar planında revizeler yapılacağına dikkat çeken Cafer Gürcafer “İyi niyet göstergesi olarak araçları çekiyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasıyla, emirnamenin devam etmesi ve bu çerçevede imarla ilgili belirsiz ortamın sürmesinden” dolayı eylem yapıyordu.

07/02/2020 17:38