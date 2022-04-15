Araçlarda maddi hasar meydana geldi, sürücü tutuklandı

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15/04/2022

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Araçlarda maddi hasar meydana geldi, sürücü tutuklandı

Karaoğlanoğlu'nda bugün saat 14.05 raddelerinde Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde 126 Miligram Alkollü içki tesiri altında seyreden 21 yaşındaki Gradi Mbemba Munongo yönetimindeki ZLR 669 plakalı araç ile çembere geldiğinde sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden yoluna düz devam etmesi sonucu o esnada 44 yaşındaki Teoman Cankat yönetimindeki ND 089 plakalı salon aracın sol arka yan kısmına çarptı.

Çarpışmadan sonra savrulan ND 089 plakalı araç yolun sağından yoldan çıkarak orta refüje çarptıktan sonra refüj içerisinde bulunan trafik levhasına vurdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. 

ZLR 669 plakalı araç sürücüsü Gradi Mbemba Munongo tutuklanırken polisin soruşturması sürüyor.

 

15/04/2022 19:03
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TAGS: Araçlarda maddi hasar meydana geldi, sürücü tutuklandı
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