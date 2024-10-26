Araçlarında şiş ve bıçak tespit edilen iki sürücü tutuklandı

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26/10/2024

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Araçlarında şiş ve bıçak tespit edilen iki sürücü tutuklandı

 Gazimağusa’da, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.K’nin (E-48) üzerinde ve kullanımındaki araçta, kanunsuz olarak iki adet bıçak bulundurup taşıdığı tespit edildi. Alsancak’ta ise H.Ö’nün (E-40) kullanımındaki araçta alt kısmına tutma yeri yapılıp tecavüz-i alete çevrilen 1 adet şiş bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saatlerinde meydana gelen her iki olayla ilgili şahıslar tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.

26/10/2024 14:49
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TAGS: haber, kıbrıs
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