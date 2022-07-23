Araçta bırakılan taşınabilir şarj cihazı patladı, yangın çıktı

bir aracın gösterge panelinin üzerinde bırakılan taşınabilir şarj cihazının (powerbank) aşırı sıcaktan ısınıp patlaması sonucu yangın çıktı.

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23/07/2022

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Araçta bırakılan taşınabilir şarj cihazı patladı, yangın çıktı

Çatalköy’de park halindeki bir aracın gösterge panelinin üzerinde bırakılan taşınabilir şarj cihazının (powerbank) aşırı sıcaktan ısınıp patlaması sonucu yangın çıktı.

Polis bültenine göre, olay dün 13.30’da meydana geldi. Çatalköy’de kaldırım üzerinde park halinde bulunan bir aracın içinde, muhtemelen gösterge panelinin ön göğsü üzerinde bulunan taşınabilir şarj cihazı, aşırı sıcaktan patladı.

Patlama nedeniyle başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu aracın ön camı, ön göğüs bölümü, gösterge panelleri, vites ile el freni kolları ve ön koltuklar yanarak zarar gördü.

23/07/2022 10:52
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TAGS: ŞARJ, PTLAMA, ARAÇ, ÇATALKÖY, YANGIN
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