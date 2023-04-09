Araçta kokain ve hintkeneviri bulunduran 3 kişi tutuklandı

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09/04/2023

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Araçta kokain ve hintkeneviri bulunduran 3 kişi tutuklandı

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde dün, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında, O.Y (E-22), Ş.Ç (E-24) ve F.N.O (K-24)’nun şüpheli hareketleri üzerine bahse konu şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 15 gram ağırlığında kokain, ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 450 Euro ve 4 bin 430 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığı belirtildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

09/04/2023 12:56
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TAGS: Araç, kokain, hintkeneviri, tutuklandı
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