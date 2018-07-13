Araçta uyuşturucu içip bayılan zanlı tutuksuz yargılanacak

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da geçtiğimiz gün aracında baygın halde bulunan ve aracında yapılan aramada ise uyuşturucu madde tespit edilen zanlı Mehmet Aktaş almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı Aktaş tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, zanlı Mehmet Aktaş’ın 9 Temmuz tarihinde aracı içerisinde kendisinden geçmiş bir şekilde tespit edildiğini söyledi. Zanlı huzurunda aracında arama yapıldığını belirten Özdesoy, araçta 47 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Özdesoy, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mehmet Aktaş’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine ve 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.