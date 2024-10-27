Araçta uyuşturucu madde bulunması üzerine zanlılar tutuklandı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında durdurulan bir araçta uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Ersun Kırcal, Ömür Emirsoylu ve Bülent Kalkan mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı. Durukan 26 Ekim 2024 tarihinde saat 23.00’da Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında Ersun Kırcal’ın yönetiminde ve Ömür Emirsoylu ile Bülent Kalkan’ın yolcu olarak bulunduğu JK 462 plakalı araç kontrol amaçlı durdurulduğunu ve akabinde zanlı Kırcal’ın tasarrufunda yaklaşık 5 Gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Emirsoylu’nun tasarrufunda yaklaşık 1 Gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Kalkan’ın tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan mavi renk bir kısmı kırık cam boru ile yaklaşık 1 Gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile JK 462 plakalı aracın orta konsolunda içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan şeffaf cam pipo bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve izahat istendiğinde cevap vermeyerek ifadede vermediklerini belirtti. Polis memuru Durukan mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların konu uyuşturucu maddeleri nerden ve kimden aldıklarının araştırılacağını ayrıca analize gönderilecek olan emarelerin tahlil sonuçlarının alınacağını belirterek ilk etapta zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.