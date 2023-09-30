Araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 700 kilo avakado bulundu

Lefkoşa’da bir van araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 700 kilo avakado meyvesi bulunarak emare olarak alındı. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında, meyvelerin gümrüğe beyan edilmediği tespit edildi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül Cuma günü saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde, 55 yaşındaki O.K.’nin kullanımındaki van araçta polis tarafından yapılan kontrolde, Güney Kıbrıs’tan izinsiz olarak KKTC’ye ithal edildiği tespit edilen toplam 700 kilogram ağırlığında gümrüğe beyan edilmemiş avakado meyvesi bulunarak emare olarak alındığı açıklandı.

Bahse konu şahsın tutuklandığını bildiren polis, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.