Araçtan Hırsızlık Yapan Zanlılarına 8 Gün Ek Tutukluluk

Gazimağusa’ ya bağlı Tuzla bölgesinde 14.11.21 tarihinde sabahın erken saatlerinde, sakinlerin uykuda olduğu saatlerde, açık buldukları araçlardan ne buldularsa sirkat eden ve adeta bir şebeke oluşturan 20’ li yaş grubundan olan 6 genç polisin yoğun mesai harcaması sonucu bir bir tespit edilip tutuklanmaya başlandı. Tutuklulukları sona eren zanlı 1 Ahmet Berkay Çetin, zanlı 2 Arif Can Yalçın, zanlı 3 Cavit Sarıca ve zanlı 4 Velican Öztürk bugün 17.11.21 tarihinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 8’ er gün daha uzatılırken zanlı 5 konumundaki Uğurcan Karakaya covid 19 nedeniyle karantina altında olduğundan duruşması gıyabında yapıldı ve tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı. Zanlı 6 konumundaki E.Ö isimli şahsın tutukluluk süresi ise 18.11.21 tarihinde sona erecek olması ve onun da karantinada olması nedeniyle mahkeme huzuruna çıkarılmadı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk olgular ve temin ettiği tutukluluk süresinde yaptığı tahkikatla ilgili mahkemeye geniş açıklamalarda bulundu.

Tuzla bölgesinde bir araçtan inen 3 erkek şahsın ikametgâh ve avlu içerisinde park edilmiş olan sakinlere ait araçların kapılarını kontrol ettikleri, açık olanların içerisinde araştırma yaptıkları yönünde saat 04.30 raddelerinde polise ihbar edilmesiyle ilgili kısa sürede olay mahalline gidildiğini ve tespit edilen 3 şahsın araçlardan sirkat ettikleri çeşitli eşyalarla birlikte tutuklandıklarını aktardı.

3 zanlıdan temin edilen gönüllü ifadeler ışığında 2 zanlının daha tespit edilerek tutuklandığını ve mahkeme huzurunda 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten Yücetürk, mesele ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen bir diğer zanlının başka bir mesele ile ilgili olarak tutuklandığını, tutukluluk süresinin yarın dolacağını, positif olması nedeniyle karantinaya alındığını söyledi.

Zanlılardan bazılarının ev ve araçlarında yapılan aramada araçlardan sirkat ettikleri eşyalardan bir kısmının bulunarak emare alındığını, zanlılara ait 6 cep telefonun incelenmek üzere alındığını, yapılan ilk incelemelerde önemli bulgulara ulaşıldığına dikkat çeken tahkikat memuru araçlardan sirkat edildiği bildirilen 10 bin TL nakit paranın henüz tespit edilemediğini, zanlılardan bu yönde müspet bir beyan gelmediğini söyledi.

Sürdürülen tahkikat sonunda zanlılara ait 6 cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını aktaran Yücetürk yapılan ilk incelemede mesele ile ilgili önemli ipuçlarına ulaşıldığını belirtti.

Sirkat edilen eşyalarla ilgili video çekimi yapıldı.

Zanlıların sirkat ettikleri eşya ve paralarla ilgili cep telefonu vasıtasıyla görüntülü çekim yaptıklarını “ araçlarınızı açık tutun “ sözlerini kullandıklarını, çaldıkları eşyaların bir kısmını ve bir de kimlik kartı olduğuna inanılan belgeyi deniz kenarında yaktıkları esnada yine video çektiklerini bu arada “ çaldığımız eşyaları yakıyoruz “ diyerek poz verdiklerine dikkat çeken Löğmen, zanlı 1 ve 2’nin cep telefonundan yapılan ön incelemede zanlıların 14 Kasım dışında 6 ve 9 kasım tarihlerinde de yine Tuzla’ da hırsızlık yapmak için kapısı kilitsiz araç aradıkları yönünde tespitler yapıldığını, diğer telefonlardaki incelemenin henüz yapılamadığını belirterek tüm telefonların incelenmek üzere Data şubesine gönderildiğini belirtti.

Bugüne değin 14 açık ifade, 4 gönüllü ifade, olayla bağlantılı 2 cep telefonunda 3 olayla bağlantılı video çekimi ve birçok resim tespit edildiği, güvenlik kameralarındaki incelemelerin devam ettiğini ve Gazimağusa sosyal konutlar ilke DAÜ çevresinde de buna benzer suçlar işlendiğine dair bilgiler olduğuna vurgu yapan Löğmen, karantinada olan 2 zanlı ile ilgili soruşturmanın da henüz yapılamadığını ve ifadelerin alınamadığını aktardı.

Zanlı 1,2,3’ün KKTC vatandaşı, zanlı 4 ve zanlı 5’in T.C vatandaşı olduğunu, çalışma izni veya öğrenci olduklarına dair muhaceret kayıtları olmadığının belirlendiğine değinen tahkikat memuru, yasal statüleri olmamaları nedeniyle bu 2 zanlının KKTC’ de izinsiz ikamet ettiklerini aktardı.

Tüm uğraş ve yoğun çalışmalarına karşı soruşturmanın tamamlanamadığını, şu anda 5 şikayetçinin bulunduğunu, alınması gereken ifadeler yanında aranan emareler olduğunu, cep telefonlarıyla ilgili 2 telefon dışında diğer telefonlardaki incelemenin devam ettiğini, GSM şirketine konuyla ilgili yazı yazılacağını ve kamera görüntülerindeki incelemelerin devam ettiğine dikkat çeken tahkikat memuru, Tuzla halkının tedirginliği ve onların polise yardımcı olmaları sonucu bu olayın ortaya çıkarıldığına değindikten sonra zanlıların tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

2 savunma avukatının tutukluluk süresine itirazları sonrası yapılan duruşma sonucunda şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların sekizer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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17/11/2021 22:06